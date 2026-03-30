Taboão da Serra inaugura Posto Territorial do programa Periferia Viva no Jardim Comunitário

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou, na quinta-feira (26), o Posto Territorial Parque Central, no Centro de Cultura e Esporte (CCE), no Jardim Comunitário. A unidade vai atender moradores dentro do programa Periferia Viva, com serviços voltados à urbanização, regularização fundiária e inclusão social.

O espaço conta com equipe técnica e social para orientar a população e realizar cadastros no programa, que prevê melhorias habitacionais, infraestrutura urbana e ações de prevenção de riscos em áreas vulneráveis.

Durante a inauguração, o prefeito Engenheiro Daniel destacou a importância da iniciativa e da parceria com o Governo Federal. “Com imensa alegria, inauguramos o posto de atendimento aos moradores, que poderão fazer o seu cadastro de inscrição ao projeto. Mais de duas mil famílias serão beneficiadas, principalmente com melhorias em suas casas. Nunca tivemos, na história da cidade, um investimento como esse para a periferia”, afirmou.

O secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, ressaltou o volume de recursos destinados ao município. “Taboão da Serra é uma das cidades que mais vai receber recurso do Governo Federal no programa Periferia Viva. São mais de R$ 105 milhões. Essa parceria vai transformar a realidade dessas comunidades”, declarou.

Já o secretário municipal de Habitação, Dr. Márcio Alfredo, destacou a importância da proximidade com a população. “Com esse espaço, conseguimos estar mais próximos dos moradores, ouvindo suas demandas e garantindo que cada etapa do Periferia Viva aconteça com organização e transparência”, disse.

O programa Periferia Viva contará com investimento de R$ 105.452.001,00, por meio de convênio entre a Prefeitura e o Ministério das Cidades, e deve beneficiar mais de duas mil famílias.

Serão atendidos moradores dos bairros Jardim São Judas I e II, Jardim Margarida, Jardim Margarida I, Jardim Saint Moritz III, Jardim Elisabeth, Jardim Comunitário, Jardim Primavera (CDD) e Loteamento Ponte Alta.

Nos locais, estão previstas obras de urbanização, melhorias habitacionais e ações de regularização fundiária. O Posto Territorial Parque Central está localizado na Rua Manoel Maria Fernandes, 580, no Jardim Elisabete, dentro do CCE Dilma Silva Oliveira.