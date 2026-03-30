Conta de luz segue sem taxa extra em abril com bandeira verde mantida pela Aneel

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que o mês de abril seguirá com bandeira tarifária verde, garantindo que não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica.

A medida beneficia diretamente os moradores de Taboão da Serra, que continuam pagando apenas o valor normal do consumo, sem taxas extras.

Segundo a agência, o cenário positivo é resultado do bom volume de chuvas registrado ao longo de março, o que contribuiu para manter os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. Com isso, a geração de energia se torna mais barata e diminui a necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.

A bandeira verde vem sendo mantida desde janeiro, refletindo condições favoráveis no sistema elétrico nacional.

Apesar da boa notícia, a ANEEL reforça a importância do consumo consciente. Evitar desperdícios ajuda a manter o equilíbrio no fornecimento de energia e contribui para a preservação dos recursos naturais.

Entenda as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para indicar o custo da geração de energia no país:

Bandeira verde: não há cobrança adicional na conta de luz;

não há cobrança adicional na conta de luz; Bandeira amarela: acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;

acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos; Bandeira vermelha patamar 1: adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh;

adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh; Bandeira vermelha patamar 2: custo extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

As bandeiras variam conforme fatores como nível dos reservatórios, volume de chuvas e necessidade de uso de usinas termelétricas.