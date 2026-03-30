Semana começa com tempo firme e calor em Taboão da Serra; chuva retorna a partir de terça-feira (31)

Direto da redação

Os últimos dias de março serão de tempo firme em Taboão da Serra. Nesta segunda-feira (30), o sol aparece entre muitas nuvens, sem previsão de chuva, e as temperaturas variam entre 18°C e 27°C.

A virada do mês traz mudança no tempo. Na terça-feira (31), já há previsão de pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia. As temperaturas caem e ficam entre 17°C e 23°C.

Abril começa com tempo instável. Na quarta-feira (1º), a previsão é de sol entre nuvens e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, com máxima de 26°C.

Na quinta-feira (2) e sexta-feira (3), o cenário se mantém semelhante, com sol, aumento de nuvens e chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 18°C e máxima de 26°C.

A semana será marcada pela volta da chuva e pela alta umidade, com possibilidade de trovoadas e mudanças rápidas no tempo.