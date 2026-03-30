Correios abrem vagas para pontos de coleta em Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

Os Correios abriram editais para credenciamento de novos Pontos de Coleta na Grande São Paulo, com oportunidades em Taboão da Serra e Embu das Artes. A medida busca ampliar o acesso aos serviços postais e reduzir a demanda nas agências.

Com o serviço Clique & Retire, moradores podem retirar e enviar encomendas em comércios parceiros, uma alternativa prática para quem não consegue receber pedidos em casa durante o dia.

A ampliação dos pontos de coleta também deve reduzir filas e facilitar o acesso da população aos serviços dos Correios, especialmente em regiões com alta demanda.

Além disso, o projeto representa uma oportunidade para comerciantes locais. Os estabelecimentos credenciados passam a atuar como pontos de apoio, com aumento no fluxo de clientes, mais visibilidade e possibilidade de renda extra.

Atualmente, a Grande São Paulo conta com 86 pontos em operação, e a expectativa é expandir a rede com novas unidades.

Empresas interessadas em se tornar parceiras devem acessar os editais disponíveis no site oficial dos Correios e verificar os critérios para participação. Já os moradores podem consultar o ponto de coleta mais próximo por meio da ferramenta “Busca Agência”, disponível nos canais digitais da estatal.