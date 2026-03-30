Com recursos do Governo Lula, Prefeitura de Taboão inicia construção da UBS Cerro Largo

Direto da Redação, com informações da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou nesta segunda-feira (30) a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cerro Largo, que vai atender os moradores dos bairros do Sítio das Madres, Jardim Record e região. A obra faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento na Saúde (Novo PAC Saúde), do Governo Lula.

A nova UBS com 684m² fica entre as ruas Cerro Largo e Ozias Teodoro de Souza. Será uma unidade de Porte III, com equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e Multiprofissionais. Ela vai custar quase R$ 3,4 milhões e deve ficar pronta em 1 ano.

O anúncio do início das obras foi acompanhada pelo prefeito Engenheiro Daniel, pela vice-prefeita Erica Franquini e pelos vereadores Enfermeiro Rodney, Celso Gallo, Donizete, Wanderley Bressan, Dr. Ronaldo Onishi, Didio Conceição, Nezito, Sandro Ayres, o presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, e os secretários de saúde, Ailton Bogalho, de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira e de Obras e Infraestrutura, Edson Galina.