Shopping Taboão presenteia clientes com chocolates Lindt em campanha de Páscoa até domingo (5)

Direto da redação

O Shopping Taboão iniciou uma campanha de Páscoa que vai presentear clientes com chocolates Lindt Lindor. A ação acontece até o dia 5 de abril e é voltada para participantes do programa de benefícios do empreendimento.

Para garantir o brinde, os consumidores precisam cadastrar notas fiscais de compras realizadas no período. O valor exigido varia conforme a categoria: clientes 3 estrelas recebem o chocolate ao atingir R$ 200 em compras, enquanto os de 2 estrelas precisam somar R$ 400 e os de 1 estrela, R$ 500.

Os brindes podem ser retirados diretamente no balcão do programa de benefícios, dentro do shopping.

De acordo com o gerente de marketing, João Almeida, a proposta é aproximar os clientes do clima da Páscoa. “A ação valoriza a experiência de compra e fortalece o vínculo com os consumidores nesse período em que o chocolate ganha destaque”, afirmou.

Além da campanha, o shopping também realiza o sorteio de iPhones para compras feitas até o dia 31 de março. Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo, sem valor mínimo. Cada CPF recebe um número da sorte.

Os prêmios variam conforme o nível no programa: clientes 1 estrela concorrem a um iPhone 17 (256 GB), os de 2 estrelas a um iPhone Air (256 GB) e os de 3 estrelas a um iPhone 17 Pro (256 GB). O sorteio será realizado no dia 11 de abril, com base na Loteria Federal.

O Shopping Taboão fica na Avenida Taboão da Serra, 2643, no Centro.