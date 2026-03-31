IBGE corrige mapas e ajusta limites de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Direto da redação

O IBGE atualizou os limites territoriais de municípios brasileiros, incluindo Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Ao todo, 784 cidades passaram por ajustes entre maio de 2024 e abril de 2025.

Na prática, a mudança não altera bairros, endereços ou serviços do dia a dia da população. Os ajustes são técnicos e servem para corrigir e atualizar os limites oficiais entre municípios no mapa do Brasil.

Segundo o IBGE, as revisões são feitas com base em leis, decisões judiciais e novos dados cartográficos, com uso de tecnologias mais precisas. O objetivo é garantir que os mapas oficiais reflitam corretamente a divisão territorial do país.

Essas atualizações são importantes para o planejamento urbano, definição de políticas públicas, repasses de recursos e produção de dados estatísticos mais precisos.

Com a revisão, a área oficial do Brasil passou a ser de 8.509.360,850 km², uma leve redução em relação ao dado anterior. O número de municípios permanece o mesmo: 5.569.

A atualização inclui diversas cidades paulistas, mas não traz impactos diretos imediatos para os moradores, sendo voltada principalmente à organização territorial e administrativa do país.