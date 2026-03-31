Prefeitura de Osasco abre concurso público com 35 vagas e salários de até R$ 5,7 mil

Por Samara Matos, na redação
A Prefeitura de Osasco abriu inscrições para o concurso público nº 001/2026, com 35 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições começaram nesta segunda-feira (30) e seguem até as 23h59 do dia 4 de maio, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo.
Vagas disponíveis
As oportunidades estão distribuídas entre diferentes cargos:
- Coveiro (10 vagas)
- Pedreiro (10 vagas)
- Encanador (3 vagas)
- Agente de Defesa Civil (10 vagas)
- Técnico em Imobilização Ortopédica (1 vaga)
- Engenheiro Agrimensor (1 vaga)
Os salários variam de R$ 1.677,87 a R$ 5.710,88, com jornadas de trabalho entre 30 e 40 horas semanais.
Inscrição e taxas
As taxas de inscrição variam conforme o cargo:
- R$ 54,90 para nível fundamental
- R$ 67,90 para nível médio e técnico
- R$ 98,80 para nível superior
Prova e benefícios
A prova objetiva está prevista para o dia 21 de junho de 2026, no período da tarde. A duração será de 3 a 4 horas, dependendo do cargo.
Além do salário, os aprovados terão direito a benefícios como cesta básica, vale-transporte e cesta de Natal. Para o cargo de agente de defesa civil, há ainda adicional por risco de vida.
O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e cotas para pessoas negras e indígenas.
Os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp para realizar a inscrição e consultar o edital completo.