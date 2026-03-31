Prefeitura de Osasco abre concurso público com 35 vagas e salários de até R$ 5,7 mil

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Osasco abriu inscrições para o concurso público nº 001/2026, com 35 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (30) e seguem até as 23h59 do dia 4 de maio, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo.

Vagas disponíveis

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes cargos:

Coveiro (10 vagas)

Pedreiro (10 vagas)

Encanador (3 vagas)

Agente de Defesa Civil (10 vagas)

Técnico em Imobilização Ortopédica (1 vaga)

Engenheiro Agrimensor (1 vaga)

Os salários variam de R$ 1.677,87 a R$ 5.710,88, com jornadas de trabalho entre 30 e 40 horas semanais.

Inscrição e taxas

As taxas de inscrição variam conforme o cargo:

R$ 54,90 para nível fundamental

R$ 67,90 para nível médio e técnico

R$ 98,80 para nível superior

Prova e benefícios

A prova objetiva está prevista para o dia 21 de junho de 2026, no período da tarde. A duração será de 3 a 4 horas, dependendo do cargo.

Além do salário, os aprovados terão direito a benefícios como cesta básica, vale-transporte e cesta de Natal. Para o cargo de agente de defesa civil, há ainda adicional por risco de vida.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e cotas para pessoas negras e indígenas.

Os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp para realizar a inscrição e consultar o edital completo.