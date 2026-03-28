Moto roubada é recuperada pela GCM e suspeito é detido após perseguição em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na detenção de um suspeito na tarde de sexta-feira (27), no Jardim Arraial Paulista.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes identificaram duas motocicletas suspeitas e deram ordem de parada. Os condutores não obedeceram e tentaram fugir, iniciando um acompanhamento pelas ruas do bairro.

Um dos motociclistas perdeu o controle da direção, caiu e foi detido pela equipe. Na verificação, os agentes constataram que a moto, uma Honda/ADV 150, estava com sinais identificadores adulterados e era produto de roubo na cidade de Embu das Artes.

A segunda motocicleta foi localizada posteriormente, estacionada em frente a um imóvel. Um homem foi conduzido para averiguação e prestou esclarecimentos.

Durante a ocorrência, houve uma colisão envolvendo uma viatura da GCM e uma motocicleta da equipe, deixando um agente com escoriações leves. Ele foi socorrido e passa bem.

Além dos veículos, celulares foram apreendidos. A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho de patrulhamento preventivo realizado pela Prefeitura, com foco na segurança e no combate a crimes na cidade.