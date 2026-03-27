Acusado de divulgar foto de menina de Taboão em rede de pedofilia é preso no RS

Direto da Redação

Um homem de 68 anos foi preso na última quarta-feira (25) acusado de divulgar fotos de uma menina de 10 anos, moradora de Taboão da Serra em uma rede de pedofilia. Ele foi preso no município de Canoas (RS) em ação das Polícias Civis de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

“Ele retirava as fotografias de crianças em situações corriqueiras, né, simples e até em contextos familiares, com roupas normais, fotografias normais de criança em perfis abertos. E colocava num perfil, inclusive com comentários, com conotação erótica. […] e ele divulgava. Então, as crianças vítimas não tinham ciência, nem elas, nem seus pais. Felizmente, uma mãe trouxe essa notícia e nós conseguimos tomar as providências com isso, junto ao Judiciário”, explica Márcio Fruet, delegado da Dise.

O caso começou a ser investigado em outubro do ano passado após a mãe receber denúncia anônima por telefone. “Foi um choque, eu fiquei desesperada, mas como assim? A minha filha estava fazendo curso de passarela, ela estava desfilando e participando de alguns eventos”, disse a mãe.

Ela afirma que decidiu tornar o caso público para alertar outros pais. “Eu precisava falar, alertar as mães, porque pra mim foi horrível, horrível você receber uma ligação. E saber que a sua filha estava num site de uma pessoa pedófila. E eu não tenho alegria nenhuma de estar aqui nesse momento. Mas a única satisfação que me dá hoje é ver que esse indivíduo foi preso”, completou.