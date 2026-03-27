Fim de semana terá calor de até 29°C e sem previsão de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será de tempo firme, com sol, presença de nevoeiro nas primeiras horas do dia e aumento de nuvens ao longo da tarde. Não há previsão de chuva entre sexta-feira (27) e domingo (29).

Na sexta-feira (27), o dia começa com nevoeiro e temperatura mínima de 18°C. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 28°C. A noite será com poucas nuvens.

No sábado (28), o cenário se repete: manhã com nevoeiro e tarde com sol entre nuvens. Os termômetros variam entre 18°C e 27°C, sem previsão de chuva.

Já no domingo (29), o dia será um pouco mais quente, com mínima de 17°C e máxima de 29°C. O sol aparece entre muitas nuvens, principalmente à tarde e à noite.

A umidade do ar permanece alta nas manhãs, favorecendo a formação de neblina. Apesar do tempo estável, a qualidade do ar é considerada ruim, o que exige atenção de pessoas com problemas respiratórios.

O índice de radiação ultravioleta segue elevado durante o período, e a recomendação é o uso de protetor solar e hidratação ao longo do dia.

Sem previsão de chuva, o fim de semana será favorável para atividades ao ar livre, com destaque para as manhãs mais frescas e tardes mais quentes.