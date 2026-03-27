Taboão da Serra inicia vacinação contra a gripe com Dia D neste sábado (28)

Direto da redação
A Prefeitura de Taboão da Serra inicia neste sábado (28) a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza), com a realização do Dia D em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger os grupos mais vulneráveis contra complicações da Influenza.
Nesta primeira etapa, o público-alvo é composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. A imunização é considerada fundamental para reduzir casos graves, internações e óbitos causados pela doença, especialmente durante os períodos de maior circulação do vírus.
Para atender a população, as UBSs Jardim das Margaridas, Santo Onofre, Parque Pinheiros e Dra. Maria José de Albuquerque funcionarão em horário especial, das 8h às 16h. A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores compareçam com documento oficial com foto, CPF, caderneta de vacinação e cartão do SUS.
Segundo o secretário de Saúde, Ailton Bogalho Júnior, a mobilização reforça o compromisso do município com a prevenção. “A vacinação contra a gripe é uma medida simples, segura e essencial para proteger a população, principalmente os grupos prioritários. É importante que todos procurem a unidade de saúde mais próxima”, destacou.
A campanha segue a partir de segunda-feira (30) em todas as 14 UBSs da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados e pontos facultativos), mantendo o atendimento voltado ao público-alvo desta fase inicial.
Com a chegada das estações mais frias, a Prefeitura reforça a importância da imunização como estratégia de saúde pública para evitar a sobrecarga nos serviços de saúde e garantir maior proteção à população.
Serviço | Dia D de vacinação contra a gripe em Taboão da Serra
Data: 28 de março (sábado)
Horário: das 8h às 16h
Público-alvo:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Gestantes
- Pessoas com 60 anos ou mais
Documentos necessários:
Documento com foto, CPF, caderneta de vacinação e cartão do SUS
Locais de vacinação:
- UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400
- UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85
- UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131
- UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13