Taboão da Serra inicia vacinação contra a gripe com Dia D neste sábado (28)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia neste sábado (28) a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza), com a realização do Dia D em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger os grupos mais vulneráveis contra complicações da Influenza.

Nesta primeira etapa, o público-alvo é composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. A imunização é considerada fundamental para reduzir casos graves, internações e óbitos causados pela doença, especialmente durante os períodos de maior circulação do vírus.

Para atender a população, as UBSs Jardim das Margaridas, Santo Onofre, Parque Pinheiros e Dra. Maria José de Albuquerque funcionarão em horário especial, das 8h às 16h. A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores compareçam com documento oficial com foto, CPF, caderneta de vacinação e cartão do SUS.

Segundo o secretário de Saúde, Ailton Bogalho Júnior, a mobilização reforça o compromisso do município com a prevenção. “A vacinação contra a gripe é uma medida simples, segura e essencial para proteger a população, principalmente os grupos prioritários. É importante que todos procurem a unidade de saúde mais próxima”, destacou.

A campanha segue a partir de segunda-feira (30) em todas as 14 UBSs da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados e pontos facultativos), mantendo o atendimento voltado ao público-alvo desta fase inicial.

Com a chegada das estações mais frias, a Prefeitura reforça a importância da imunização como estratégia de saúde pública para evitar a sobrecarga nos serviços de saúde e garantir maior proteção à população.

Serviço | Dia D de vacinação contra a gripe em Taboão da Serra

Data: 28 de março (sábado)

Horário: das 8h às 16h

Público-alvo:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes

Pessoas com 60 anos ou mais

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, caderneta de vacinação e cartão do SUS

Locais de vacinação: