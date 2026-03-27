Taboão da Serra conquista Selo Sebrae Prefeitura Empreendedora com projeto de apoio ao comércio

Da PMTS

Taboão da Serra foi reconhecida com o Selo Sebrae Prefeitura Empreendedora após desenvolver um projeto para aproximar o poder público dos comerciantes locais e fortalecer o ambiente de negócios. A premiação foi entregue na terça-feira (17), em São Paulo, durante evento promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

O município recebeu o selo com a iniciativa “Territorialidade”, inscrita na categoria Gestão Inovadora. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo (SMICE), realizou 195 visitas a empreendedores da cidade com o objetivo de identificar demandas, orientar comerciantes e incentivar o crescimento econômico.

A cerimônia ocorreu no Clube Atlético Monte Líbano e contou com a presença da vice-prefeita Erica Franquini, do secretário da pasta, Ali Said Sati, do diretor Dr. Pablo Queiroz e do secretário de Infância e Juventude, Átila Oliveira.

Segundo o secretário Ali Said Sati, o reconhecimento reforça as ações realizadas no município. “A premiação destaca o trabalho voltado ao fortalecimento do empreendedorismo e à geração de oportunidades”, afirmou.

A vice-prefeita Erica Franquini também ressaltou o impacto da iniciativa. “O resultado demonstra o compromisso da gestão com políticas públicas que incentivam o desenvolvimento econômico e valorizam os empreendedores locais”, declarou.

Criada na atual gestão municipal, a SMICE atua no desenvolvimento de estratégias para fomentar a economia, incentivar novos negócios, atrair investimentos e ampliar a competitividade de Taboão da Serra no cenário estadual e nacional.

Serviço

Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo (SMICE)

Praça Miguel Ortega, 439 – Parque Assunção

E-mail: smice@ts.sp.gov.br

Telefone: (11) 4788-5300