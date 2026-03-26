Polícia Federal faz busca e apreensão em Taboão em investigação de lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Do site da Polícia Federal

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/3), a segunda fase da Operação Narco Azimut, com o objetivo de aprofundar investigações sobre associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

A ação é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos, por meio de dinheiro em espécie, de transferências bancárias e de criptoativos, no Brasil e no exterior.

Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Definir imagem destacadaSantos/SP, em endereços localizados nos municípios de São Paulo/SP, de Ilhabela/SP, de Taboão da Serra/SP e de Balneário Camboriú/SC.

As diligências apontam que os envolvidos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras de alto valor e de movimentações com criptoativos.

Foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além da imposição de restrições societárias, incluindo a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades ilícitas.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.