Criminosos fingem ser passageiros para assaltar motorista de aplicativo que reage e faz assaltantes pularem do carro em Embu das Artes

Direto da redação

Na madrugada de quarta-feira (16), um motorista de aplicativo passou por momentos de tensão ao ser vítima de uma tentativa de assalto no Jardim Ísis Cristina, em Embu das Artes. Por volta das 5h30, enquanto iniciava a primeira corrida do dia, o condutor teve sua rotina interrompida por dois criminosos que planejaram o roubo, mas não conseguiram concluir o crime graças à rápida reação do motorista.

De acordo com a vítima, o primeiro suspeito solicitou a corrida de Embu das Artes com destino a Taboão da Serra. Durante o trajeto, ele avisou que um amigo aguardava mais à frente e também embarcaria no carro. Assim que o segundo homem entrou no veículo, anunciou o assalto. Imagens captadas pela câmera instalada no veículo mostram o momento em que o criminoso, fingindo estar armado, ordena que o motorista pare o carro e o ameaça. Ao perceber a presença da câmera, o suspeito a arrancou, porém o equipamento foi encontrado dentro do carro ao fim da ação.

Percebendo que os assaltantes não estavam realmente armados, o motorista decidiu reagir e acelerou o carro. Um dos criminosos saltou do veículo ainda em movimento, e o condutor tentou atropelá-lo, sem sucesso. Os dois suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram identificados pelas autoridades.

Nenhum pertence foi levado durante a tentativa de assalto, e o motorista acredita que os suspeitos não notaram seu celular, que estava no banco do passageiro. Após o incidente, a vítima registrou boletim de ocorrência e entregou as imagens para a polícia, que investiga o caso.