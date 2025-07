Etec de Taboão da Serra abre seleção para Auxiliar de Docente em Informática; Inscrições vão de 21 de julho a 4 de agosto

Por Samara Matos, na redação

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Taboão da Serra abriu inscrições para um Processo Seletivo que visa contratar um Auxiliar de Docente para atuar na área de informática. A vaga exige formação de nível médio ou superior e oferece uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.113,11. VEJA O EDITAL

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Centro Paula Souza, entre os dias 21 de julho e 4 de agosto de 2025. A seleção será composta por análise de memorial circunstanciado, que avalia a experiência profissional do candidato, e prova prática na área de informática.

O contrato terá duração inicial de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da escola. O Processo Seletivo também terá validade de um ano a partir da homologação do resultado.

Essa é uma oportunidade para profissionais que desejam atuar no ensino técnico, contribuindo para a formação de estudantes em uma área com grande demanda no mercado.