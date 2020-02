Dia “D” de vacinação contra Sarampo será neste sábado (15)

Neste sábado (15), é o Dia “D” de vacinação contra o sarampo. Jovens de 5 a 19 anos que não tomaram nenhuma dose da vacina ou possuem apenas uma registrada devem comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS´s) mais próxima de suas residências, com a caderneta de vacinação e o cartão do SUS, para tomarem a dose da vacina. Todas as UBSs do município funcionarão das 8h às 17h.

De acordo com a Secretaria de Saúde a meta do município é imunizar 98% da cobertura vacinal do publico alvo da campanha.

A vacina é contraindicada para pessoas imunodeprimidas e gestantes. As pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada devem procurar um posto, com a carteira vacinal em mãos, para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação, que ocorrerá de forma “seletiva”, ou seja, apenas em quem tiver alguma pendência.

Serviço

Dia D de vacinação contra o sarampo

Local: Unidades Básicas de Saúde de Taboão da Serra

Quando: Sábado, 15 de fevereiro, das 8h às 17h

Locais de Vacinação

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

Telefone: (11) 4135-1479

UBS Jd. Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

Telefone: (11) 4138-5106

UBS Santo Onofre

Rua Mal. Artur Costa e Silva, nº 85, Jd. Pirajuçara

Telefone: (11) 4138-4700

UBS Silvio Sampaio

Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

Telefone: (11) 4137-6638

UBS Santa Cecília

Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Pq. Pinheiros

Telefone: (11) 4138-4292

UBS Jd. Suiná

Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

Telefone: (11) 4138-7057

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, nº 13, Pq. Assunção

Telefone: (11) 4135-1832

UBS Pq. Pinheiros

Estrada Benedito C. Oliveira, nº 1929, Jd. Record

Telefone: (11) 4138-4028

UBS Jd. Salete

Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

Telefone: (11) 4138-1754

UBS Jd. Record

R. Imarui, 47 – Jardim Record

Telefone: (11) 4137-4569

UBS Panorama

Rua Luiz de Queirós, nº 245, Jd. Scandia

Telefone: (11) 4139-8767

UBS América

Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

Telefone: (11) 4786-7793

UBS Clementino

Rua TsurukiTsuno, nº. 104, Jardim Clementino

Telefone: (11) 4135-2516