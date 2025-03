Dia Internacional da Mulher: Senac Taboão da Serra destaca importância do empreendedorismo feminino

Direto da redação

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Senac Taboão da Serra destaca a importância do empreendedorismo feminino, um movimento que se consolida cada vez mais no Brasil. Os cursos oferecidos pela instituição – muitos deles com bolsas 100% gratuitas – nas áreas de Gestão e Negócios, Moda, Saúde, Gastronomia e Alimentação e Tecnologia da Informação, se tornaram ferramentas chave para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras, promovendo autonomia financeira e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Além da qualificação, atividades como visitas técnicas e vivências práticas proporcionam aos alunos uma experiência imersiva no mercado de trabalho. “O modelo de aprendizagem no Senac coloca o estudante como protagonista, estimulando-os a desenvolver projetos e a aprender na prática sobre o mercado de trabalho e as oportunidades de empreender”, afirma Walter Budacs, docente da área de Gestão e Negócios do Senac Taboão da Serra.

História de Sucesso: Luana Nunes e o impacto da qualificação

Um exemplo de como a qualificação pode alavancar um negócio é o de Luana Nunes, proprietária da Renova Estofados. Luana fez diversos cursos na área de Gestão e Negócios no Senac Taboão da Serra que contribuíram para o desenvolvimento de suas habilidades empreendedoras.

Sua empresa ampliou as vendas e conquistou novos clientes, tornando-se referência na região de Embu das Artes. “O Senac foi um divisor de águas na minha vida. Essas formações me trouxeram novas visões sobre o mercado e me capacitaram para expandir minha empresa”, destaca Luana.

No entanto, a empresária conta que também enfrentou desafios relacionados ao preconceito de gênero. “Muitas pessoas ainda duvidam da capacidade de uma mulher à frente de um negócio. Mas, com os conhecimentos adquiridos nos cursos e o apoio dos docentes, consegui superar essas barreiras e conquistar meu espaço no mercado”, relata.

Luana também compartilha sua experiência com as mulheres que desejam empreender: “O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, e ele abre portas que você nem imagina”. Determinada, ela segue investindo em sua qualificação e atualmente está matriculada no curso Líder Mediador, para aprimorar suas estratégias de liderança e mediação.

Empreendedorismo feminino e a economia local

Para Walter Budacs, a história de Luana ilustra a força do empreendedorismo feminino e sua capacidade de criar novas dinâmicas econômicas. “As mulheres estão buscando formas de equilibrar a administração de seus negócios com suas responsabilidades familiares e também gerando empregos”, enfatiza.

A sobrecarga de tarefas domésticas e o preconceito de gênero são alguns dos obstáculos enfrentados por essas empresárias: “Apesar dessas dificuldades, o empreendedorismo tem se mostrado um caminho essencial para transformar realidades e fortalecer a economia local. Os negócios liderados por mulheres costumam refletir as necessidades da comunidade em que atuam, criando oportunidades de emprego e promovendo inclusão econômica”, conclui Walter.

Empreenda Senac: incentivo ao empreendedorismo

Os estudantes do Senac Taboão da Serra também são destaque na competição Empreenda Senac, realizada pelo Senac São Paulo para fortalecer a cultura empreendedora. Em 2025, o concurso chega à sua 18ª edição. Nos últimos anos, a unidade se destacou na competição, com vitórias em quatro categorias: Programas, Cursos Técnicos, Ensino Médio Técnico e Graduação.

A qualificação profissional e o incentivo ao empreendedorismo são fundamentais para transformar realidades, fomentar novos negócios e fortalecer a economia. “O Senac tem sido um ponto de apoio fundamental para mulheres que buscam independência financeira e crescimento profissional”, conclui Walter.

Cursos com inscrições abertas

Técnico em Administração – início em 24/3

Ferramentas de Planejamento e Gestão Empresarial – início em 12/6

Administração e Planejamento de Negócios – início em 30/6

Gestão da Mudança em Pequenos Negócios – início em 14/7

Gerenciamento do Tempo – início em 14/7

Liderança Situacional – início em 19/7

Excel Essencial – início em 21/7

Comunicação e Feedback Eficaz – início em 2/8

Autoliderança: protagonismo profissional – início em 30/8

Os cursos contam com a oferta de bolsas de estudos 100% gratuitas, por meio do Programa Senac de Gratuidade. Para mais informações, clique no link https://www.sp.senac.br/ programa-senac-de-gratuidade.

Serviço:

Senac Taboão da Serra

Endereço: Rua Salvador Branco de Andrade, 182 – Jardim São Miguel – Taboão da Serra/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-taboao- da-serra