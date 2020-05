Documentário “Quero ver as borboletas” de fotógrafa taboanense é finalista da “Mostra Cine Brazil”

🎥🌎 QUERO VER AS BORBOLETAS, de Sil SanderTaboão da Serra – SPDocumentário – 8 minClassificação: LivreSinopse: Quero ver as borboletas A realidade de uma menininha de 3 anos e sua família na quarentena. CECI tem 3 anos, adora a praia, ama borboletas e está a quase 30 dias confinada com os seus pais em um apartamento de 48 m2, aprende o verdadeiro significado da palavra “saudade” e tenta entender porque um vírus impede que ela vá ao parquinho, veja os seus amiguinhos da escola, seus 4 irmãos e visite a sua avó. Seu maior desejo quando puder sair de casa é ir para a praia, ver as árvores, seus amigos e, é claro, as borboletas.