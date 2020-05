Com desempenho ‘apagado’ no combate a pandemia, Câmara cogita voltar, mas recua e mantém homeoffice

Por Allan dos Reis, na redação

Horas após comunicar a volta dos funcionários ao trabalho na Câmara Municipal de Taboão da Serra no ápice da pandemia do coronavírus, o presidente Marcos Paulo (PSDB) recuou e divulgou na noite deste domingo (3), que a suspensão será mantida pelo menos até o próximo domingo (10).

No primeiro comunicado, Marcos Paulo anunciou. “Decidimos retomar as atividades considerando a importância para a sociedade taboanense do trabalho legislativo com suas prerrogativas, assim como a Prefeitura de Taboão da Serra que não fechou”, reforçou o presidente.

Segundo apuração do Taboão em Foco, os vereadores estão descontentes com a falta de participação ativa nas ações que a Prefeitura está tomando no combate ao coronavírus. Muitos dizem que a Câmara está “apagada”. E com as sessões presenciais, poderiam deslanchar com ações e sugestões.

Porém, com a decisão comunicada aos servidores, muitos deles reclamaram do risco que isso poderia representar a eles, mesmo com a garantia de que teriam máscaras e o distanciamento de 1,5 metros seria respeitado. Até mesmo as sessões presenciais seriam retomadas a partir desta terça (5).

Porém, na noite de domingo (3), os vereadores começaram a discutir no grupo do whatsapp e a maioria dos vereadores decidiu que vão seguir o decreto do Governo do Estado, que mantém a quarentena até o próximo domingo (10).

“Considerando a decisão do colegiado manteremos os trabalhos de forma home-office até o dia 10, onde faremos novamente uma nova avaliação. […] Chegamos à conclusão de que é necessário manter a suspensão das atividades presenciais, seguindo o decreto do Governo do Estadual, até o próximo dia 10 de maio. Após essa data, vamos reavaliar e fazer um planejamento para retorno gradual dos setores caso seja possível”, diz Marcos Paulo.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Taboão da Serra tem 211 casos confirmados com 25 mortes. Os dados são do dia 3 de maio.