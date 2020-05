Caixa Econômica amplia atendimento a partir desta segunda (4)

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (4), a Caixa Econômica Federal começou antecipar a abertura de todas as agências do país, incluindo Taboão da Serra e região. O novo horário de atendimento será das 8h às 14h. A mudança é para agilizar o atendimento e diminuir as filas e aglomeração dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600,00.

A Caixa também anunciou a contratação de 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para organizar as enormes filas, que têm se formado ao redor das agências.

Mesmo tomando todas essas medidas. A caixa reitera que a prioridade é que os clientes consigam fazer o cadastro no aplicativo e receber o auxílio emergencial sem sair de casa.

A Caixa informou também que está em contato direto com as Prefeituras com objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações.