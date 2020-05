Nomeação do novo secretário de esportes em Taboão da Serra é revogada

Direto da redação

A nomeação de João Victor Nunes Aguiar como secretário de esportes de Taboão da Serra foi revogada no dia 24 de abril, conforme mostra a Portaria 481/2020, publicada no Diário Oficial – Edição nº 907. Ele havia sido nomeado no dia 13 de abril.

O motivo da revogação seria por problema em sua documentação. O Taboão em Foco apurou que estaria com problemas na Reservista, que é o documento que comprova que se alistou em alguma força armada, porém, foi dispensado do serviço militar.

João Victor está tentando resolver os problemas de documentação para que esteja apto a tomar posse. Não há prazos para isso.