Uso de máscaras nas ruas será obrigatório em todos os municípios de SP a partir desta quinta (7)

Por Samara Matos, na redação

Na tarde desta segunda-feira (4), o governo de São Paulo anunciou que a partir do dia 7 de maio o uso máscaras de proteção será obrigatório nas ruas, em todo o estado. O decreto será divulgado na terça-feira (5), com detalhes sobre a aplicação da norma. A regulação será de responsabilidade das prefeituras.

Outras medidas também estão sendo tomadas para conter o avanço do novo coronavírus. Na semana passada foi divulgado a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, metrôs, trens, táxis e carros de aplicativos.

Nesta segunda-feira (4), ruas e avenidas começaram a ter bloqueios parciais. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ideia é que o trânsito desestimule as pessoas a saírem de casa e isso aumente a taxa de isolamento social da cidade.