Dois assaltantes de Taboão morrem em confronto com a PM no Jd. Mitsutani

Direto da redação, atualizado às 20h10

Na tarde desta quarta-feira (17), dois homens suspeitos de praticarem assaltos a moradores de Taboão da Serra e região morreram após confronto com a Polícia Militar, no Jardim Mitsutani, bairro da Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a página policial 24 horas Taboão, os acusados teriam realizado roubos na região. Uma das vítimas avisou a PM sobre o assalto e descreveu as características dos bandidos. A viatura passou então a procurar pela dupla, que ao serem interceptados, teriam atirado contra os policiais, que revidaram e balearam os dois.

Os policiais acionaram o SAMU, mas os acusados morreram no local. O caso foi registrado no 37º Distrito Policial, do Campo Limpo.