Eleições 2024: saiba a ordem de votação na urna eletrônica no dia 6 de outubro

Por Samara Matos, na redação

Neste ano, os eleitores irão às urnas no dia 6 de outubro escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para cumprirem mandato pelos próximos quatro anos.

Você já sabe qual é a ordem de votação na urna eletrônica? Vamos mostrar nesta matéria como será o procedimento individual na urna eletrônica no dia do pleito, que ocorrerá em Taboão da Serra.

Ao chegar à urna, existe uma ordem de votação. O Taboão em Foco com base nas informações do Tribunal Superior Eleitoral explica como será a ordem de votação.

No primeiro turno das eleições, o primeiro voto do eleitor será para vereador. O número a ser digitado na urna eletrônica é composto por cinco dígitos:os dois primeiros se referem ao partido, e os três últimos identificam o candidato.

Antes de clicar em “confirma”, é importante se certificar de que a foto e o nome do candidato correspondem ao escolhido.

O eleitor também tem a opção de votar branco (na tecla “branco”) ou nulo (escolhendo uma sequência que não identifique nenhum candidato, como “00000”, por exemplo).

Depois de confirmar o voto para vereador, será a vez de votar para prefeito. No caso dos candidatos a prefeito, o número é composto por dois dígitos.

Quando o número for digitado na urna, o eleitor verá as fotos e nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito. Assim como na eleição do vereador, também é possível votar branco ou nulo para a prefeitura.

Uma vez confirmado o voto, a urna eletrônica registrará as escolhas e exibirá uma tela com a palavra “FIM”.

Para aqueles que quiserem treinar, o TSE disponibiliza uma plataforma on-line que simula a urna eletrônica. CLIQUE AQUI

2º turno

Caso necessário, o segundo turno das eleições está marcado para 27 de outubro. Este pleito, se houver, ocorrerá apenas para o cargo de prefeito.

A segunda etapa de votação somente será realizada nas cidades com mais de 200 mil eleitores nos casos em que a candidata ou o candidato mais votado no primeiro turno não tenha alcançado metade mais um dos votos válidos, que são os votos dados somente a candidatos. Assim, disputarão o segundo turno os dois concorrentes mais votados no dia 6 de outubro.