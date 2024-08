Casal é preso por tráfico de drogas no Jardim das Oliveiras em Taboão da Serra

Direto da redação, com informação da PMESP

Na noite de quarta-feira (28), a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para investigar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra. A informação indicava que uma mulher estaria envolvida na atividade criminosa.

Ao chegar no local, os policiais encontraram um casal. Durante a abordagem, com a mulher foi encontrado um papel contendo a contabilidade do tráfico, além de uma sacola em uma lixeira ao lado dela com 31 invólucros de substância análoga à maconha e 40 eppendorfs com substância semelhante à cocaína.

Com o homem foram encontrados 33 eppendorfs com substância similar ao crack, R$53,80 em dinheiro, um aparelho celular e papéis com contabilidades relacionadas ao tráfico.

Ambos foram presos e levados ao 1º Distrito Policial onde permaneceram à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.