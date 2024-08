Formigueiro das Américas: Taboão da Serra tem mais de 284,2 mil habitantes, diz IBGE

Por Geovanna Matos, direto da Redação

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de Taboão da Serra no dia 1º de julho de 2024 é de 284.274 habitantes. Com isso, o título de Formigueiro das Américas continua com Taboão da Serra, sendo quase 14 mil pessoas por km². As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.

Os dados divulgados pelo IBGE servem de base para que o Tribunal de Contas da União (TCU) estime a participação de cada município no FPM, repassado mensalmente pelo Governo Federal.

No Censo de 2022, a população taboanense era de 273.542 habitantes. Ou seja, o município teve um aumento populacional de quase 4% em relação ao último Censo.

População do Conisud – Julho de 2024

Cotia: 287.004 habitantes

Embu das Artes: 259.323 habitantes

Embu-Guaçu: 68.805 habitantes

Itapecerica da Serra: 163.928 habitantes

Juquitiba: 28.007 habitantes

São Lourenço da Serra: 16.458 habitantes

Vargem Grande Paulista: 52.103 habitantes