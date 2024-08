Nigeriano é preso em Taboão da Serra acusado de tráfico internacional de drogas

Direto da Redação

Um homem de nacionalidade nigeriana foi preso em flagrante em Taboão da Serra acusado de tráfico internacional de drogas. O homem já era conhecido da polícia e foi preso durante a operação. Ele é acusado de pertencer a uma organização criminosa de São Paulo.

Em reportagem da Band News TV, publicada nesta quarta-feira (28), foram encontradas embalagens de shampoo contendo cocaína. As embalagens estavam prontas para serem despachadas a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino à Europa.

A Polícia agora tenta descobrir quem era o dono da carga de cocaína e qual era o destino. A droga será incinerada.

