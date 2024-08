“População de Taboão da Serra quer mudança”, diz candidata a prefeita Nil Felix, que promete CEU e UBS no Sítio das Madres

Por Allan dos Reis, na região do Pirajuçara

A candidata a prefeita Nil Félix (Psol) recebeu o Taboão em Foco em seu comitê político na região do Pirajuçara. Durante a entrevista, ela falou um pouco das primeiras impressões durante o corpo a corpo nas ruas de Taboão da Serra e o sentimento é que “a população quer mudanças” na gestão da cidade.

“Nos primeiros dias de campanha temos percebido o sentimento de mudança. Temos conversado com as famílias e é este sentimento, mudar Taboão da Serra e trazer transformação para nossa cidade, que está há três anos e meio com sentimento de abandono”, diz Nil.

A candidata falou da sua participação no comício do candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, do Psol, ocorrido no último final de semana. “A importância é das nossas forças progressistas e de esquerda para que Taboão da Serra continue progredindo junto com o Governo Lula e também com o futuro governo Boulos em São Paulo”, diz.

Para a região do Pirajuçara, “estamos colocando em nosso plano de governo a construção de um CEU, onde é o Arena Multiuso, que ficou abandonado. Vamos trazer um CEU com atividades culturais, educacionais e lazer para que nossos jovens tenham acesso a diversas atividades. Vamos construir uma UBS no Sítio das Madres e modernizar o sistema de saúde”, afirma.