Desfile Cívico de 7 de Setembro de Taboão da Serra celebra Alimentação Saudável

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra está nos preparativos finais para o Desfile Cívico de 7 de Setembro, que este ano traz o tema “Alimentação saudável: escolher bem para viver melhor”. O evento, que já é um marco no calendário da cidade, ocorrerá no próximo feriado da Independência, às 08h, na rua da feira de domingo do Pirajuçara. A concentração dos participantes será em frente ao Campo do Jardim Mituzi.

“O Desfile de 7 de Setembro é uma oportunidade para prestigiarmos os trabalhos dos alunos das nossas escolas, dos polos esportivos e culturais, e demais serviços prestados pela Prefeitura. Este ano, estamos focados em um tema essencial para a saúde e o bem-estar de todos: a alimentação saudável. Quero convidar toda a população para participar deste momento cívico e celebrar com a gente”, afirmou o prefeito Aprígio.

Considerando que o dia 7 de setembro é feriado nacional, a população poderá aproveitar o programa Tarifa Zero e ir prestigiar o Desfile Cívico utilizando o transporte público municipal de forma gratuita.

Os últimos detalhes do evento estão sendo definidos em reuniões que contam com diversas Secretarias da Prefeitura. Um dos últimos encontros aconteceu na quarta-feira, 21 de agosto, na sede da Secretaria de Educação.

De acordo com a comissão organizadora, mais de 4 mil pessoas estão confirmadas para participar do desfile, que reunirá alunos e profissionais da rede municipal de ensino, das Secretarias de Esportes e Lazer, e de Cultura e Turismo, Guardas Civis Municipais (GCMs), Polícia Militar, servidores da Defesa Civil, da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, além das equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).

O evento também contará com a presença de atendidos pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, incluindo o Centro de Convivência do Idoso e o Centro de Reabilitação Social, entre outras pastas. Isto sem falar nos convidados, como a Banda Racional Universo em Desencanto, Legendários de Aço, grupos de escoteiros e muito mais.

Interdições

Para garantir a segurança de todos e possibilitar a montagem das estruturas, a rua da feira de domingo do Pirajuçara será interditada a partir das 15h de sexta-feira, 6 de setembro. Além disso, durante o desfile, outras vias do entorno poderão estar totalmente ou parcialmente interditadas.

Serviço:

Desfile Cívico 7 de Setembro de 2024

Tema: Alimentação saudável: escolher bem para viver melhor

Horário: às 8h

Local: Rua da feira de domingo do Pirajuçara, Jardim Mituzi