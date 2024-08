Fase II do Parque Linear Ponte Alta será inaugurada neste sábado (31)

Direto da redação

Neste sábado, 31 de agosto, às 10h, o Governo Municipal fará a entrega Fase II, sendo a solenidade na Av. Cid Nelson Jordano, 1.404, no Jd. São Judas. Cuja Fase I foi entregue pela Prefeitura de Taboão da Serra aos moradores, no dia 03 de julho.

Na ocasião, também haverá a entrega da revitalização da Quadra Poliesportiva do Jardim São Judas, anúncio de investimentos em obras de drenagem, e a entrega de mais de 110 Títulos de Propriedade para moradores do Condomínio Jequitibá, Jd. Vitória, Sítio das Madres I, III e IV, Jd. Saint Moritz, José Mielli, Jd. Primavera e Vl. Carmelina.

Localizado às margens do Córrego Ponte Alta e da Avenida Cid Nelson Jordano, o Parque Linear Ponte Alta possui mais de 16 mil m² e foi idealizado pelo Prefeito Aprígio enquanto era Deputado Estadual, inclusive com o envio de emenda parlamentar no valor de R$ 3,7 milhões para o custeio das obras.

“É uma grande satisfação construir e entregar para a população de Taboão da Serra o Parque Linear Ponte Alta, um espaço de lazer para as famílias, pensado na preservação e ampliação das áreas verdes da nossa cidade e que também é um símbolo do nosso empenho em construir uma cidade melhor. Continuaremos trabalhando com pela reconstrução da nossa amada cidade”, destacou o prefeito Aprígio.

A Fase I contemplou a construção de uma área de lazer, a execução de uma pista de caminhada, quadra esportiva, nova pavimentação, sistema de drenagem, instalação de nova iluminação em LED, através do Programa Led no Meu Bairro, além da revitalização das calçadas.

Já a Fase II, abrange ciclovia, pista de caminhada, revitalização de quadra esportiva, área multiuso, bosque com passeio, entre outros benefícios.

“O Parque Linear Ponte Alta não só uma obra de infraestrutura, mas que devolve a mobilidade do bairro, propiciando a conexão de várias ruas. Além de fazer essa intervenção nesse local, fizemos uma praça muito bonita ali na frente. Isso significa a sensibilidade e a preocupação do Prefeito Aprígio com a qualidade de vida no bairro”, afirmou o secretário de Obras e Infraestrutura, Ricardo Rezende.