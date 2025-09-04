Em menos de 1 minutos, bandidos furtam carro estacionado no Jardim Mituzi

Direto da Redação – Taboão da Serra, 4 de setembro de 2025

Dois bandidos furtaram na madrugada desta quinta-feira (4) um veículo estacionado em frente a garagem na Rua Teresa Montes Sanches 52, no Jardim Mituzi, região do Pirajuçara.

Câmeras de segurança flagraram o crime. Dois rapazes sobem a rua e param pertinho do veículo. Um deles abre o veículo enquanto o outro dá cobertura do lado de fora. Alguns segundos depois, o carro começa a descer a rua e – ao chegar perto da esquina – o criminoso liga o veículo e seu comparsa entra e vão embora.

Veja o vídeo: https://youtube.com/shorts/JKPryxuDJTY?si=DR5q69SrsvRD8a8R