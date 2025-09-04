Câmara aprova criação do Programa de Brigada de Incêndio nas escolas municipais

Da CMTS / Foto: Leandro Barreira

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade, na sessão desta terça-feira, dia 2, o Projeto de Lei nº 106/2025, de autoria do vereador Donizete, que cria o Programa de Brigada de Incêndio nas escolas municipais. O objetivo do programa é garantir mais segurança e prevenção contra incêndios, capacitando alunos, professores, funcionários e até familiares para agir corretamente em situações de emergência.

“Esse é um projeto de lei aprovado de suma importância porque capacita professores e alunos que desejam aprender e participar da brigada de incêndio nas escolas. Muitas vezes, em casos de urgência, é possível salvar vidas”, diz o vereador Donizete.

De acordo com o texto aprovado, a iniciativa será coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Defesa Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, e vai incluir treinamentos, simulações e elaboração de plano de emergência, compra de equipamentos de segurança, entre outras ações.

O projeto de lei aprovado segue para análise e sanção do prefeito Engenheiro Daniel.