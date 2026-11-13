Embu das Artes abre inscrições para expositores do Natal Iluminado 2026

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes abriu inscrições para a seleção de expositores temporários do Natal Iluminado 2026. Os interessados podem se inscrever até 22 de novembro, presencialmente, no Centro de Atendimento ao Expositor, no Centro Histórico. O evento começa em 5 de dezembro.

O atendimento acontece de segunda a domingo, das 9h às 17h, na Travessa Tibiriçá. As inscrições tiveram início nesta quinta-feira (12).

A seleção é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo. Os interessados devem consultar o edital para conferir os requisitos e as condições de participação. A inscrição faz parte do processo seletivo e não garante uma vaga no evento.

O edital do Natal Iluminado 2026 está disponível no site da Prefeitura de Embu das Artes.

Serviço

Inscrições para expositores temporários do Natal Iluminado de Embu das Artes

Prazo: de 12 a 22 de novembro de 2026

Local: Centro de Atendimento ao Expositor

Endereço: Travessa Tibiriçá, Centro Histórico de Embu das Artes

Atendimento: de segunda a domingo, das 9h às 17h

Início do evento: 5 de dezembro