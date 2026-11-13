GCM apreende 385 porções de drogas em viela e prende homem em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal prendeu um homem de 32 anos e apreendeu 385 porções de drogas na tarde de quarta-feira (11), no Jardim Sílvio Sampaio, em Taboão da Serra. A ação ocorreu em uma viela na Rua Samuel Wainer após uma denúncia sobre a instalação de um portão que estaria dificultando o acesso de moradores e policiais.

Ao chegar ao endereço, os guardas viram o homem sentado próximo ao portão. Segundo a equipe, ele tentou se afastar ao perceber a aproximação dos agentes.

Na viela, os guardas encontraram uma sacola preta no local onde o suspeito estava sentado. Dentro dela havia 171 porções de cocaína, 177 de maconha, 37 de crack e R$ 25. Os entorpecentes estavam embalados separadamente e foram encaminhados à perícia, que confirmou a presença das drogas.

Levado ao 2º Distrito Policial, o homem negou ser dono do material e afirmou que estava no local para consumir drogas.

A Polícia Civil registrou a prisão em flagrante por tráfico e pediu à Justiça que ele permanecesse preso preventivamente. O suspeito ficou à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia.