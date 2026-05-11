Embu das Artes abre inscrições para processo seletivo com 18 vagas para agente municipal e sepultador

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Embu das Artes abriu nesta segunda-feira (11) as inscrições para o Processo Seletivo nº 004/2026-SMG, destinado à contratação temporária para os cargos de agente municipal e sepultador. Ao todo, são oferecidas 18 vagas imediatas, além de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental completo. Para agente municipal, são 10 vagas com salário inicial de R$ 1.816,52. Já para o cargo de sepultador, são oito vagas com remuneração de R$ 2.085,58.

As inscrições seguem até às 16h do dia 22 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM), banca responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$ 31,91.

O processo seletivo contará com prova objetiva para o cargo de agente municipal e prova prática para sepultador. As avaliações estão previstas para o dia 31 de maio.

A prova objetiva terá 25 questões de múltipla escolha, divididas entre língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Já os candidatos ao cargo de sepultador passarão por testes práticos relacionados às atividades da função e avaliação física.

Segundo o edital, os profissionais atuarão em serviços ligados à manutenção e conservação dos cemitérios municipais. Entre as atribuições do cargo de sepultador estão abertura e fechamento de sepulturas, auxílio em serviços funerários e conservação do espaço.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 17 de junho.

O edital completo e as inscrições podem ser acessados pelos sites da Prefeitura de Embu das Artes e do INEPAM