Shopping Taboão promove espaço para troca de figurinhas do Mundial de Futebol

Direto da redação

O Shopping Taboão iniciou neste mês o evento “Torcida Estrela”, voltado aos fãs de futebol e colecionadores de figurinhas do álbum do Mundial de seleções de 2026. A ação acontece diariamente na Praça de Eventos, próxima à praça de alimentação.

Com apresentação do Colégio CETS e patrocínio da Livraria Leitura, o espaço foi criado para reunir colecionadores interessados em trocar figurinhas e completar o álbum oficial da competição. O funcionamento ocorre todos os dias, das 10h às 22h.

A iniciativa acompanha o aumento da procura por álbuns e cromos durante grandes competições esportivas. Neste ano, o álbum ganhou ainda mais destaque por conta da ampliação do torneio para 48 seleções, tornando esta a maior edição da história da Copa do Mundo.

Ao todo, o álbum conta com 980 figurinhas, número recorde da coleção. O Mundial de 2026 será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Segundo a organização, a proposta é oferecer um ambiente estruturado e seguro para uma prática já tradicional entre torcedores e colecionadores de diferentes idades.

“O espaço busca incentivar o encontro entre fãs de futebol e facilitar a troca de figurinhas, algo que mobiliza diferentes gerações”, destacou o gerente de Marketing do shopping.

Serviço

Troca de Figurinhas no Shopping Taboão

Shopping Taboão

Endereço: Av. Taboão da Serra, 2643 – Centro- Taboão da Serra – SP

Mais informações: www.shoppingtaboao.com.br ou @shoppingtaboao

Central de Atendimento: (11) 3164-7830