Embu das Artes abre na segunda-feira (6) inscrições para selecionar representantes do município no Conisud Revela Sudoeste

Direto da redação

As inscrições para a 3ª edição do Conisud Revela Sudoeste serão abertas entre os dias 6 e 13 de julho em Embu das Artes. A seleção definirá os representantes do município nas categorias de arte, artesanato e manifestações culturais tradicionais que participarão do evento regional, marcado para 12 de setembro, em Itapecerica da Serra.

Promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud), o encontro reúne representantes dos municípios da região para divulgar e valorizar a produção artística e cultural local.

Podem participar apenas pessoas domiciliadas em Embu das Artes. As inscrições para as categorias de Arte e Artesanato deverão ser feitas no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Largo 21 de Abril, 139, no Centro.

Já os grupos de Manifestações Culturais Tradicionais deverão procurar a Secretaria Municipal de Cultura, na Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114, também no Centro.

Para a categoria de Arte e Artesanato, será necessário apresentar cópia do RG, comprovante de residência e três fotos coloridas das obras impressas em papel A4. A organização informa que apenas inscrições de moradores de Embu das Artes serão aceitas.

A lista dos selecionados será divulgada em 22 de julho, por ordem alfabética e categoria, no site oficial do Conisud.

O regulamento completo e outras informações estão disponíveis no portal do Conisud: https://conisud.sp.gov.br/.

Serviço

Inscrições: de 6 a 13 de julho

Arte e Artesanato

Centro de Atendimento ao Turista (CAT)

Largo 21 de Abril, 139 – Centro

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

(11) 4781-5971

Manifestações Culturais Tradicionais

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 – Centro

Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

(11) 4785-3562