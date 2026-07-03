Taboão da Serra terá mínima de 12°C e fim de semana sem previsão de chuva

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem encontrar um fim de semana de tempo firme e temperaturas típicas do inverno. A previsão indica mínima de 12°C entre sexta-feira (3) e domingo (5), sem expectativa de chuva.

Nesta sexta-feira (3), os termômetros devem variar entre 12°C e 23°C. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e o céu permanece encoberto durante a noite, mas o tempo segue seco.

No sábado (4), a máxima cai para 17°C, enquanto a mínima continua em 12°C. O dia será de muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva.

Já no domingo (5), quando a Seleção Brasileira enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, às 17h, o cenário será semelhante. A previsão é de temperaturas entre 12°C e 17°C, com sol entre muitas nuvens durante o dia e céu bastante nublado no fim da tarde e à noite. Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva, o que favorece quem pretende reunir amigos e familiares para acompanhar a partida.