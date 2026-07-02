Governador Tarcísio de Freitas volta a destacar Eduardo Nóbrega como embaixador do metrô Taboão da Serra

Da assessoria de imprensa

Durante a entrega do primeiro trecho da Linha 6-Laranja, Tarcísio de Freitas ressaltou o trabalho de articulação do deputado para viabilizar a chegada da Linha 4-Amarela a Taboão da Serra e destacou os avanços da mobilidade no Estado.

O deputado estadual Eduardo Nóbrega participou, nesta quinta-feira, da entrega do primeiro trecho da Linha 6-Laranja do Metrô, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes e de diversas autoridades estaduais e municipais.

A inauguração marca mais um avanço histórico da mobilidade em São Paulo. O primeiro trecho da Linha 6-Laranja entra em operação assistida com seis estações concluídas, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a expansão do transporte sobre trilhos.

Durante seu discurso, o governador Tarcísio de Freitas destacou as principais obras de mobilidade em andamento no Estado e fez questão de citar a extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra. Ao reconhecer o trabalho realizado para tirar o projeto do papel, voltou a chamar Eduardo Nóbrega de “embaixador do metrô de Taboão da Serra”.

Para Eduardo, a entrega representa mais uma demonstração de que projetos aguardados há décadas podem se tornar realidade quando há planejamento, articulação e compromisso com a população.

“Quero parabenizar o governador Tarcísio por mais essa importante entrega. Em apenas três anos e meio de mandato, ele destravou projetos históricos, tirou obras do papel e está entregando aquilo que a população esperava há muitos anos. É uma honra participar desse momento e seguir trabalhando para que a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra avance cada vez mais”, afirmou o deputado.

A entrega da Linha 6-Laranja fortalece a confiança de que grandes investimentos em mobilidade continuam avançando em São Paulo. Entre eles, a extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra, obra que já está em execução e transformará a mobilidade de toda a região.