Alerta: golpistas usam nome da Secretaria da Segurança de SP para roubar dados pessoais

Por Samara Matos, na redação

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) emitiu um alerta à população nesta quinta-feira (2), sobre uma nova tentativa de golpe em que criminosos utilizam o nome e até o endereço oficial do órgão para enganar vítimas e obter dados pessoais. A fraude tem sido praticada por meio de ligações telefônicas e e-mails enviados nos últimos dias.

De acordo com a SSP, os golpistas informam falsamente que a pessoa precisa comparecer à secretaria para prestar depoimento sobre uma suposta utilização indevida de seus dados na contratação de cartões de crédito ou outros serviços financeiros. Durante o contato, os criminosos pedem que a vítima confirme informações pessoais sob o pretexto de validar sua identidade.

Com esses dados em mãos, os estelionatários podem abrir contas bancárias, solicitar empréstimos e financiamentos, realizar compras e até aplicar outros tipos de fraudes em nome da vítima.

Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública reforçou que não realiza esse tipo de contato com cidadãos e orienta a população a desconfiar de ligações de números desconhecidos.

“A Secretaria reitera que não promove esse tipo de contato com o cidadão, recomenda redobrada atenção com ligações telefônicas de números desconhecidos e enfatiza que nenhum dado pessoal deve ser passado pelo telefone a desconhecidos”, informou a SSP.

A orientação é que, ao receber uma ligação ou mensagem com esse conteúdo, o cidadão não forneça nenhuma informação pessoal e encerre imediatamente o contato. Em seguida, deve registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, presencialmente ou pela Delegacia Eletrônica, informando, sempre que possível, o número do telefone utilizado pelos criminosos, o horário da ligação, a duração da conversa, os dados solicitados e o motivo apresentado durante a abordagem.

A SSP ressalta que denúncias e registros de ocorrências são importantes para auxiliar as investigações e identificar os responsáveis pelos golpes, além de contribuir para evitar que outras pessoas sejam vítimas da fraude.