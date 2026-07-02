Bom Prato de Taboão da Serra terá cardápio especial da Copa com hambúrguer e batata rústica nesta sexta (3)

Por Samara Matos, na redação

O restaurante popular Bom Prato de Taboão da Serra participa, nesta sexta-feira (3), de uma ação especial em clima de Copa do Mundo com cardápio inspirado na culinária dos Estados Unidos.

A iniciativa integra o roteiro gastronômico temático promovido pelo programa em diversas cidades do estado, com refeições inspiradas em países participantes da competição. Nesta edição, os países homenageados são Argentina e Estados Unidos, com unidades divididas entre os dois cardápios.

Na unidade de Taboão da Serra, o almoço previsto inclui hambúrguer ao molho cheddar, batata rústica com páprica, salada trio e sobremesa pé de moça. A proposta mantém o padrão do programa, que oferece refeições completas, com arroz e feijão, garantindo alimentação acessível e balanceada à população.

A ação também ocorre em outras cidades da região e do estado, com variações do cardápio conforme o país temático de cada unidade. Entre os pratos inspirados nos Estados Unidos estão hambúrguer, lombo ao barbecue e mac and cheese, enquanto as opções argentinas incluem locro e almôndegas ao chimichurri.

Segundo o governo estadual, o programa conta com 71 unidades fixas, além de refeitórios e unidades móveis, e mantém o objetivo de ampliar o acesso à alimentação de qualidade a baixo custo em São Paulo.

Segundo a divulgação oficial, o cardápio está previsto para ser servido na unidade, podendo sofrer alterações de última hora conforme necessidade operacional ou disponibilidade de insumos.