Obras de expansão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra recebem autorização para incentivo fiscal federal

Direto da redação

A chegada do metrô a Taboão da Serra ganhou mais um avanço importante nesta quinta-feira (2). A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) autorizou a emissão da declaração que permitirá à concessionária da Linha 4-Amarela acessar o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), um benefício fiscal do Governo Federal.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado e faz parte das etapas necessárias para a continuidade da expansão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra, obra aguardada há anos pelos moradores da região.

Na prática, o REIDI reduz os custos da obra. O programa suspende a cobrança de tributos federais, como PIS e Cofins, sobre a compra de materiais e a contratação de serviços destinados a projetos de infraestrutura.

Com a redução dos custos, a concessionária responsável pela Linha 4-Amarela ganha mais condições para dar continuidade aos investimentos necessários na expansão da linha.

A autorização foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor da ARTESP, após análise técnica conduzida pela Superintendência Metroferroviária.

Apesar de não alterar o cronograma das obras, a medida representa um importante avanço administrativo e financeiro para o projeto.