Câmeras de segurança flagram série de furtos no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra

Direto da redação

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Taboão em Foco flagraram um homem suspeito de furtar fios de um veículo no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra. O caso ocorreu nas proximidades da Rua Antônio de Oliveira Salazar com a Rua 10 de Março.

Segundo denúncias encaminhadas à reportagem, moradores afirmam que os furtos têm se tornado frequentes no bairro. Além da fiação de veículos, eles relatam o desaparecimento de botijões de gás, baterias, fios de residências e até câmeras de segurança.

Os moradores também informam que um botijão de gás foi furtado de uma residência na Rua 10 de Março e que a ação também foi registrada por câmeras de monitoramento.

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