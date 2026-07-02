PM recupera 18 canetas emagrecedoras avaliadas em mais de R$ 42 mil após furto em farmácia de Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Militar recuperou, na manhã desta quinta-feira (2), 18 canetas emagrecedoras avaliadas em mais de R$ 42 mil durante uma ação em Taboão da Serra. Um homem foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no furto dos medicamentos, considerados de alto valor comercial.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento quando identificaram uma motocicleta estacionada em frente a uma farmácia com placa adulterada. A situação levantou suspeitas e os policiais passaram a acompanhar a movimentação no local.

Pouco depois, um homem que estava no interior da farmácia chamou a atenção da equipe e foi abordado. Durante a ação, os policiais localizaram com ele 18 canetas emagrecedoras, avaliadas em mais de R$ 42 mil, que haviam sido furtadas do estabelecimento.

Além dos medicamentos, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo. A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi recuperada após a constatação de que possuía registro de roubo e circulava com identificação adulterada.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a ocorrência foi registrada. As canetas emagrecedoras recuperadas deverão ser devolvidas à farmácia.