46ª Festa do Peão de Itapecerica da Serra elege corte oficial; evento começa nesta sexta-feira (3)

Por Samara Matos, na redação

A 46ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra já tem sua corte oficial. O concurso que definiu a realeza da edição de 2026 foi realizado na noite de 27 de junho e reuniu candidatas que disputaram os títulos de rainha e princesas, dando início à programação que antecede um dos maiores eventos do calendário da cidade.

A grande vencedora da noite foi Luana Bonni, eleita Rainha da Festa do Peão. A corte também será formada por Geovanna Costa, escolhida como 1ª Princesa; Geovanna Duarte, 2ª Princesa; Gabriella Borges, 3ª Princesa; e Thaís Andrade, que recebeu o título de Miss Simpatia.

A eleição da corte é uma tradição da Festa do Peão e marca o início oficial das comemorações. Ao longo dos próximos dias, as representantes participarão da divulgação do evento e estarão presentes nas principais atividades da programação, recepcionando o público e representando a cultura sertaneja durante o rodeio.

Além da escolha da realeza, a programação preparatória contou com mais um evento tradicional. No último domingo (28), o Ginásio de Esportes recebeu uma etapa do Circuito Queima do Alho, reunindo competidores, cavaleiros e visitantes em um dia dedicado às tradições do universo sertanejo. O público acompanhou apresentações musicais de Helena Monteiro, André Viola & Caipira Nato e Rodrigo Haddad & Pure Country Band, além de desfile de cavaleiros, almoço típico, locução de Nego Boi e participação do DJ Caruso.

Rodeio começa nesta sexta-feira

A 46ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra será realizada entre os dias 3 e 12 de julho, no Ginásio de Esportes, e promete reunir milhares de pessoas durante sete dias de programação.

Além das competições na arena, válidas pela Ekip Rozeta, um dos principais campeonatos de rodeio do país, o público poderá acompanhar 13 shows com artistas de destaque da música nacional. Estão confirmadas apresentações de Henrique & Juliano, Leonardo, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Menos é Mais, Pablo, Natanzinho Lima e Elis Justi, além de outras atrações e um show surpresa no encerramento.