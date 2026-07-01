Aneel mantém bandeira amarela e conta de luz segue mais cara em julho

Direto da redação

A conta de luz continuará com cobrança extra durante o mês de julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária amarela, o que representa um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A bandeira amarela está em vigor desde abril e foi mantida porque o período de estiagem reduz a geração de energia pelas hidrelétricas, exigindo o acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.

Na prática, quem consumir 100 kWh pagará R$ 1,89 a mais na conta. Para um consumo de 200 kWh, o acréscimo será de R$ 3,77; já quem consumir 300 kWh terá um adicional de R$ 5,66.

Como funciona o sistema de bandeiras?

As bandeiras tarifárias indicam o custo da geração de energia elétrica no país. Quando as condições de produção são favoráveis, não há cobrança adicional. Já quando a geração fica mais cara, são aplicados valores extras na conta de luz.

Confira as bandeiras:

Verde: sem cobrança adicional;

sem cobrança adicional; Amarela: acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos;

acréscimo de consumidos; Vermelha – Patamar 1: acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 kWh ;

acréscimo de ; Vermelha – Patamar 2: acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh.

Segundo a Aneel, o sistema foi criado para informar aos consumidores, de forma transparente, quando o custo de geração de energia aumenta, incentivando também o consumo consciente.