Prefeitura de Embu das Artes abre concurso público na Saúde com 104 vagas e salários de até R$ 13,1 mil

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes publicou o edital de um novo concurso público para reforçar o quadro de profissionais da Secretaria de Saúde. Ao todo, são 104 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, distribuídas em 43 cargos para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.816,52 a R$ 13.149,52, de acordo com a função.

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 1º de julho até as 16h de 7 de agosto de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto INEPAM, responsável pela organização do certame.

As taxas de participação são de R$ 31,91 para nível fundamental, R$ 64,92 para níveis médio e técnico e R$ 75,92 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 6 e 8 de julho, conforme as regras previstas no edital.

As oportunidades contemplam cargos como Agente de Saúde Ambiental, Auxiliar de Saúde Bucal, Condutor de Ambulância, Técnico de Enfermagem PSF, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Cirurgião-Dentista e médicos de diversas especialidades, entre elas Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Psiquiatria, Neurologia, Dermatologia, Oftalmologia, Urologia e Pneumologia. Além das vagas imediatas, todos os cargos contarão com cadastro reserva, que poderá ser utilizado durante o prazo de validade do concurso, de dois anos, prorrogável por igual período.

Como será a seleção

O concurso será composto por prova objetiva para todos os cargos e prova prática apenas para o cargo de Condutor de Ambulância. A prova objetiva está prevista para o dia 30 de agosto de 2026 e será formada por 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 20 de Conhecimentos Específicos. Os locais e horários serão divulgados posteriormente pelo INEPAM.

Serviço

Inscrições: de 1º de julho a 7 de agosto de 2026

Prova objetiva: 30 de agosto de 2026

Salários: de R$ 1.816,52 a R$ 13.149,52

Inscrições: https://app.inepam.org.br/