Pedágios ficam mais caros nas rodovias a partir desta quarta-feira (1º); tarifa da Anchieta-Imigrantes chega a R$ 40,60

Direto da redação

Os motoristas que utilizam as rodovias concedidas do Estado de São Paulo passam a pagar mais caro nas tarifas de pedágio a partir desta quarta-feira, 1º de julho. O reajuste anual foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e já está em vigor na maior parte das concessionárias.

O aumento varia conforme o contrato de concessão. Na maioria das rodovias, o reajuste foi de 4,72%, índice baseado na inflação acumulada medida pelo IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026. Já a Rodovia dos Tamoios recebeu um reajuste provisório de 5,08%, que poderá ser revisado após a divulgação do IPCA de junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a Artesp, a atualização das tarifas ocorre anualmente e está prevista nos contratos de concessão, com o objetivo de recompor as perdas causadas pela inflação e garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados.

Principais rodovias afetadas

O reajuste vale para rodovias administradas pelas seguintes concessionárias:

Autoban (Sistema Anhanguera-Bandeirantes);

Intervias;

Rota das Bandeiras;

Rodovias das Colinas;

CART;

ViaRondon;

SPVias;

Rodovias do Tietê;

Ecovias dos Imigrantes;

Ecovias do Leste Paulista;

Rodoanel Oeste;

SPMAR;

Rodovia dos Tamoios.

A única exceção é a Entrevias, cujas novas tarifas passam a valer somente no dia 6 de julho, conforme previsão contratual.

Confira alguns dos novos valores

Entre as principais praças de pedágio do estado, os novos preços são:

Sistema Anchieta-Imigrantes (Piratininga): de R$ 38,70 para R$ 40,60 ;

de R$ 38,70 para ; Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Santos): de R$ 18,30 para R$ 19,20 ;

de R$ 18,30 para ; Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (São Vicente): de R$ 10,90 para R$ 11,40 ;

de R$ 10,90 para ; Rodovia dos Tamoios (Paraibuna): de R$ 12,40 para R$ 13,00 ;

de R$ 12,40 para ; Rodovia dos Tamoios (Jambeiro): de R$ 5,80 para R$ 6,10 ;

de R$ 5,80 para ; Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios: de R$ 5,60 para R$ 5,90.

Sistema Anchieta-Imigrantes segue com o pedágio mais caro do país

Mesmo após o reajuste, a praça de pedágio de Piratininga, no Sistema Anchieta-Imigrantes, continua registrando a tarifa mais alta do Brasil para veículos de passeio. O valor passou de R$ 38,70 para R$ 40,60, mantendo o posto de pedágio mais caro do país no principal acesso entre a capital paulista e a Baixada Santista.

Como é feito o reajuste?

De acordo com a Artesp, a revisão tarifária segue critérios estabelecidos nos contratos de concessão firmados com as empresas responsáveis pela administração das rodovias. Em regra, o cálculo considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses.

No caso da Rodovia dos Tamoios, o reajuste é provisório porque o contrato prevê a utilização do IPCA de junho, índice que ainda será divulgado pelo IBGE. Após a publicação do indicador, a Artesp fará uma nova análise para verificar a necessidade de eventual ajuste na tarifa.