EMI Pica-Pau Amarelo: Fernando Fernandes inaugura primeira escola com ensino em período integral

Por Victor Simões, da PMTS

O prefeito de Taboão da Serra, Fernando Fernandes, inaugurou a Escola Municipal Infantil Pica-Pau Amarelo na manhã da última segunda-feira, 21. A unidade, localizada no Jardim Clementino, será a primeira com ensino em período integral no município.

Moderna e com capacidade para atender 300 crianças com até seis anos, a nova escola possui oito salas de aula (quatro que receberão os alunos em período integral e quatro em dois períodos), laboratório de informática, cozinha, refeitório, fraldário, sanitários acessíveis e dois pátios com brinquedos.

“Fico muito satisfeito em entregar mais uma escola com toda a estrutura para garantir uma educação de qualidade às nossas crianças. A EMI Pica-Pau Amarelo representa o primeiro passo para a realização de um sonho, que é o ensino em período integral em Taboão da Serra”, comentou o prefeito Fernando Fernandes, durante a cerimônia de inauguração da unidade.

Construída com recursos próprios da Prefeitura de Taboão da Serra, a EMI Pica-Pau Amarelo custou R$ 2.999.997,34. Nos últimos oito anos, a gestão Fernando Fernandes entregou ainda outras seis novas escolas municipais infantis (Pixuquinha, Sansão, Aninha, Cuca, Jurema e Luca), além de ampliar as EMIs Bidu, Narizinho, Dorinha, Chico Bento, Franjinha, Emília e Horácio.

A inauguração da EMI Pica-Pau Amarelo foi acompanhada pelos vereadores Marcos Paulo, Joice Silva, Érica Franquini, Ronaldo Onishi e pelo vereador eleito Gallo. Também estiveram presentes os secretários municipais de Educação, Maria Cecília, Manutenção, Daniel Bogalho, Saúde, Dra. Raquel Zaicaner, Obras, Rogério Balzano, Habitação, Sandra Pereira, Cultura, Wanderley Bressan, Transportes, Dr. Gerson Brito, Desenvolvimento Econômico, Laura Neves e Assistência Social, Arlete Silva.

Serviço:

EMI Pica-Pau Amarelo

Endereço: Rua Tsuruki Tsuno, s/n, Jardim Clementino.